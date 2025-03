TP Thủ Đức đề xuất 2 phương án trong sắp xếp tinh gọn bộ máy

Phương án A: Giữ nguyên TP Thủ Đức là cấp cơ sở trực thuộc TPHCM

Phương án này giữ nguyên mô hình TP Thủ Đức như một đơn vị cấp cơ sở. Dưới TP Thủ Đức sẽ có các đơn vị phục vụ hành chính cho nhân dân, số lượng phụ thuộc vào yêu cầu, tính chất công việc, mật độ dân số.

UBND TP Thủ Đức cho rằng phương án này đảm bảo tuân thủ yêu cầu theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị về mô hình địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị xác định phát triển TP Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới, là đô thị sáng tạo, tương tác cao, hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của TPHCM. Đây là điều hết sức đặc biệt và vô cùng thuận lợi, qua đó, có thể thấy Bộ Chính trị, Trung ương hết sức quan tâm đến cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng biên chế... để TP Thủ Đức phát triển.

Thực tế, qua 4 năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương một cấp, hành chính 2 cấp TP Thủ Đức đã có nhiều điểm sáng, phù hợp với thực tiễn phát triển. Thành phố này đang vận hành với thẩm quyền tương đương cấp tỉnh. Đối với cấp hành chính tại 34 phường hiện đang xử lý các công việc hành chính đơn giản và được phân cấp, ủy quyền nhiều nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của chủ tịch và UBND TP Thủ Đức.

Theo đề xuất này, TP Thủ Đức sẽ duy trì chính quyền địa phương một cấp và thành lập các trung tâm phục vụ hành chính công nhằm giảm tải cho UBND TPHCM, đồng thời tăng tính tự chủ và hiệu quả quản lý cho UBND TPHCM trong công tác điều hành, tăng quyền chủ động cho các thành phố trực thuộc.

Phương án B: Sáp nhập 34 phường thành 9 phường

Theo phương án này, TP Thủ Đức sẽ sáp nhập 34 phường thành 9 phường, dựa trên đồ án quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc sáp nhập này nhằm tối ưu mật độ dân số và quy hoạch phát triển lâu dài.

Về tên gọi, TP Thủ Đức đề xuất 2 phương án. Trong đó, phương án 1 là đặt tên theo số thứ tự, từ Thủ Đức 1 đến Thủ Đức 9, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ để dễ quản lý.

Phương án 2 là đặt tên theo khu vực phát triển kinh tế (chẳng hạn, các phường ở khu vực Cát Lái khi sáp nhập sẽ lấy tên phường Cát Lái; khu vực Thủ Thiêm khi sáp nhập lấy tên phường Thủ Thiêm…).

Cụ thể:

Phường Thủ Đức 1 trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 phường (An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền và Thủ Thiêm), quy mô dân số 112.179 người.

Phường Thủ Đức 2 trên cơ sở nhập nguyên trạng 2 phường (Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước), quy mô dân số 172.934 người.

Phường Thủ Đức 3 trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 phường (Bình Chiểu, Tam Bình và Tam Phú), quy mô dân số 149.252 người.

Phường Thủ Đức 4 trên cơ sở nhập nguyên trạng 2 phường (Linh Trung và Linh Xuân), quy mô dân số 129.762 người.

Phường Thủ Đức 5, trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 phường (Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú), quy mô dân số 153.624 người.

Phường Thủ Đức 6, trên cơ sở nhập nguyên trạng 3 phường (Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh), quy mô dân số 83.021 người.

Phường Thủ Đức 7, trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 phường (Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu), quy mô dân số 169.292 người.

Phường Thủ Đức 8, trên cơ sở nhập nguyên trạng 6 phường (Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B), quy mô dân số 261.055 người.

Phường Thủ Đức 9, trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 phường (Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ), quy mô dân số 175.941 người.