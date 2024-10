TP Thủ Đức (TPHCM) và các địa phương giáp ranh phối hợp trong vận động nhân dân

Sáng 9-10, tại Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) đã diễn ra hội nghị ký kết các hoạt động phối hợp trên lĩnh vực công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội TP Thủ Đức, Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Thuận An, Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và Đại học Quốc gia TPHCM, giai đoạn 2024 -2025.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Trí Dũng thông qua 8 nội dung ký kết phối hợp giữa các đơn vị. Theo đó, các bên phối hợp trong tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, giảm ngập nước; trao đổi cách làm hay, cách làm mới trong xây dựng các điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện nội dung “5 không” trong mô hình “Dân vận khéo”.

Các đơn vị phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo, người yếu thế, công nhân, người lao động và sinh viên nghèo vượt khó trong học tập. Các đơn vị cũng phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, tích cực tham gia chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng đề nghị các đơn vị cần tăng cường các giải pháp trao đổi thông tin; phối hợp nhằm nắm bắt tình hình và hỗ trợ xử lý các vụ việc. Cùng với đó, các đơn vị cần chia sẻ các nội dung tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, vận động nhân dân và thực hiện các nội dung nhiệm vụ chuyên môn khác.

