Không để xảy ra tình huống đáng tiếc dù nhỏ nhất trong Đại lễ Vesak 2025

Tối 24-4, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TPHCM, UBND huyện Bình Chánh, khảo sát, ghi nhận sự nỗ lực trong phối hợp hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TPHCM.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu những vướng mắc cần phối hợp thực hiện để Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tổ chức thành công

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ban ngành và TPHCM, đến nay, công tác tổ chức và hầu hết các nội dung hoạt động của Đại lễ Vesak sau khi được bổ sung, chỉnh sửa đã cơ bản hoàn thành.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm nay được tổ chức tại TPHCM trong bối cảnh diễn ra các sự kiện đặc biệt, hết sức trọng đại của đất nước là Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); hướng tới 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đây là dịp để Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận tiến độ thực hiện các công trình, phần việc phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm nay tới nay đã thể hiện được sự trang trọng, tổ chức một sự kiện mang tầm quốc tế đúng với yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất cứ tình huống đáng tiếc nào, dù là nhỏ nhất.

“Tất cả phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc về an ninh, an toàn nói chung cho đại lễ và nguyên tắc an ninh, an toàn cho đại biểu quốc tế và quần chúng nhân dân tham dự. Với trách nhiệm của mình, TPHCM sẽ tham gia hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 thành công tốt đẹp”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

THU HOÀI - HOÀI NAM