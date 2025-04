Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, hiệu quả

Mối quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường tiến hành hội đàm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị mới của Chủ tịch nước Lương Cường, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; khẳng định chuyến thăm đặt dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, góp phần phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chu đáo, chân tình, nồng ấm, thắm tình hữu nghị đặc biệt đồng chí anh em; chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng Năm mới Tết cổ truyền Bunpimay 2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, các đồng chí lãnh đạo cấp cao và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào anh em; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đồng chí anh em thắm thiết, sự ủng hộ giúp đỡ vô tư, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho cách mạng Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, theo đó nhất trí củng cố quan hệ chính trị tin cậy, gắn bó, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên, chú trọng đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa người dân hai nước dưới nhiều hình thức phong phú, linh hoạt; tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hiệp định, chiến lược hợp tác.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký và trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt

Hợp tác quốc phòng - an ninh, một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước, tiếp tục được giữ vững và phát triển. Ngoài ra, hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào cụ thể, chiều sâu, toàn diện trên mọi lĩnh vực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực, trong đó kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào năm 2024 đạt 2,25 tỷ USD, tăng 37% so với năm 2023 và là lần đầu tiên kim ngạch thương mại giữa hai nước vượt mốc 2 tỷ USD, vượt xa mục tiêu do Chính phủ hai nước đề ra.

Hiện Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,63 tỷ USD, trong đó nhiều dự án đầu tư của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng ngàn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách của Lào, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa.

Tối 24-4, trước khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì chiêu đãi trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống cầu bình an, may mắn nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

TTXVN