TPHCM: Bến xe, nhà ga thông thoáng ngày đầu năm mới

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay không kéo dài nên người dân đa phần lựa chọn vui chơi ngay tại thành phố hoặc di chuyển về các tỉnh lân cận. Vì vậy, lượng khách tại bến xe, nhà ga không biến động so với ngày thường.

Khu vực bán vé khá thưa thớt khách. Ảnh: HẢI NGỌC

Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (sinh sống tại huyện Hóc Môn) lựa chọn nghỉ ngơi tại thành phố. “Vì Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khá gần nhau nên tôi quyết định đợi đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mới về quê thăm họ hàng. Còn hôm nay gia đình loanh quanh trong thành phố”, chị Hạnh chia sẻ.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây, lượng khách không quá đông đúc, khu vực phòng chờ và khu vực bán vé khá thông thoáng nên người dân dễ dàng mua vé nhanh chóng. Hôm nay, đơn vị phục vụ khoảng 26.200 hành khách tương đương 1.330 chuyến xe, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Khu vực phòng chờ tại Bến xe Miền Tây không quá đông hành khách. Ảnh: HẢI NGỌC

Đại diện Bến xe An Sương thông tin, dịp tết năm nay sản lượng hành khách tăng 8% so với ngày thường. Trong ngày đầu năm mới, có khoảng 2.650 hành khách ra vào bến vì vậy đơn vị chuẩn bị gần 500 phương tiện để phục vụ. Hành khách chủ yếu mua vé di chuyển về các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi đó, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) và Bến xe Ngã Tư Ga do chủ yếu phục vụ hành khách di chuyển về các tỉnh thành khu vực miền Đông, Tây Nguyên và miền Trung nên lượng khách không tăng đột biến.

Ga Sài Gòn chủ yếu đón khách đi theo đoàn du lịch hoặc gia đình. Ảnh: HẢI NGỌC

Tương tự, lượng khách tại ga Sài Gòn trong hôm nay cũng khá thưa thớt. Theo ghi nhận của PV, hành khách chủ yếu di chuyển tới các ga có cự li ngắn như Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh. Dịp này, ga Sài Gòn cũng đón khách nước ngoài đi du lịch theo đoàn.

Trước cổng Bến xe Miền Tây, lượng phương tiện không nhiều. Ảnh: HẢI NGỌC

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ thông thoáng. Ảnh: HẢI NGỌC

Tình hình giao thông tại thành phố trong ngày đầu năm khá thông thoáng. Các tuyến đường 3 tháng 2, đường Kinh Dương Vương, vòng xoay Phú Lâm hướng về bến xe Miền Tây không xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển dễ dàng. Khu vực ngã tư Hàng Xanh hướng về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13 và vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng khá thưa thớt so với ngày thường.

HẢI NGỌC