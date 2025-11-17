TPHCM chú trọng nâng cao đời sống người dân

Sáng 17-11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng nghiên cứu giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.