Bộ đội xuyên tết, băng sông dựng lại mái ấm ở vùng bão lũ

Tin liên quan
Niềm vui trong căn nhà mới của “Chiến dịch Quang Trung”
Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Lâm Đồng: Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Tăng tốc khôi phục điện trong "Chiến dịch Quang Trung"
Vùng 4 Hải quân phát động “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ người dân vùng lũ
Đà Nẵng khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân theo “Chiến dịch Quang Trung”
Khánh Hòa: “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà cho người dân vùng lũ
NGỌC OAI