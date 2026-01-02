Bộ đội xuyên tết, băng sông dựng lại mái ấm ở vùng bão lũ

Giữa thời khắc cả nước hòa vào không khí đón năm mới, nghỉ Tết Dương lịch, thì tại các vùng bão lũ miền Trung, những quân đoàn vẫn bám trụ, làm việc xuyên lễ, quyết tâm sớm dựng lại nhà mới cho người dân. Ở các vùng “rốn” bão lũ ven đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai), đâu đâu cũng thấy hình ảnh những “tổ thợ xây” đặc biệt của lực lượng quân đội, công an, cảnh sát biển... miệt mài lao động, vận chuyển vật tư để dựng lên những ngôi nhà kiên cố cho người dân.