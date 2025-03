TPHCM có nhiều giải pháp hỗ trợ cán bộ, công chức diện tinh gọn tiếp cận việc làm mới

Ngày 27-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham dự.

Rút đơn theo quy trình

Tại buổi họp báo, trả lời về câu hỏi cán bộ công chức nộp đơn nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc để thuận lợi trong sắp xếp bộ máy trước khi có Nghị định 67, vậy khi có Nghị định 67 thì có thể rút lại đơn thôi việc không, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam giải thích, việc này phải theo quy trình.

Theo đó, khi nộp đơn, cán bộ, công chức nộp theo hướng dẫn của cơ quan, đơn vị, có hội đồng tư vấn và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Vì vậy khi rút đơn cũng phải có quy trình tương tự. Cụ thể là báo cáo lại cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xem xét cụ thể từng trường hợp, sau đó gửi danh sách về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

"Cơ quan chủ quản không có quyền cho phép hay không cho phép rút đơn thôi việc đã nộp mà sẽ có một hội đồng xem xét. Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND TPHCM cho chủ trương hình thành các tiêu chí để xem xét từng trường hợp cụ thể", ông Nguyễn Bắc Nam giải thích. Hiện nay, sở đang tham mưu và được UBND TPHCM cho chủ trương xây dựng các tiêu chí để xem xét giải quyết từng trường hợp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin thêm, Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ xây dựng các đề án theo từng nhiệm vụ cụ thể, trong đó có đề án bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động sau khi sắp xếp bộ máy. Sở đang lấy ý kiến các sở, ngành về đề án trên để tham mưu UBND TPHCM.

Về kế hoạch hỗ trợ cán bộ công chức thôi việc nhưng còn đủ sức khoẻ chuyển đổi công việc khác, ông Nguyễn Bắc Nam cho biết, thành phố đã huy động các doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thì quan tâm, ưu tiên tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn vị trí việc làm. Thành phố còn có các chương trình ưu đãi, hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh và kết nối với các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

Ngoài ra, thành phố, các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức tiếp tục công tác cũng tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các sàn giao dịch việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm để giới thiệu vị trí việc làm phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư có điều kiện ứng tuyển.

Về tình hình giải ngân đầu tư công, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Trung Kiên cho biết, quý 1, thành phố đặt mục tiêu giải ngân 7,5% và phấn đấu đạt 10% trở lên, tuy nhiên đến ngày 21-3 mới giải ngân 3.425 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 5,1% trên tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 TPHCM giao. Thời gian tới, thành phố tập trung mạnh mẽ cho 7 nhóm công việc để đẩy nhanh đầu tư công, như nhóm chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công trong năm 2025; nhóm các dự án có thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; nhóm các dự án có thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án; nhóm các dự án chuyển tiếp đã khởi công; nhóm các dự án đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán... Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Trung Kiên thông tin tại buổi họp báo Đồng thời, tiếp tục vận hành có hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị về đầu tư công để theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ngay đối với các hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư công. Thành phố cũng tiếp tục rà soát tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện điều hành linh hoạt Kế hoạch đầu tư công năm 2025, điều chuyển vốn từ các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân vốn ngay sang các dự án có khả năng giải ngân vốn.

Xử lý hơn 12.000 ô tô dừng, đỗ không đúng quy định

Về tình hình trật tự giao thông trên địa bàn thành phố, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, cho biết, từ khi Nghị định 168 của Chính phủ có hiệu lực, cùng sự ra quân quyết liệt của lực lượng CSGT, Công an TPHCM và công an địa phương, tình trạng vi phạm liên quan việc dừng đỗ trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực. Trong quý 1-2025, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 12.290 trường hợp ô tô dừng đỗ không đúng quy định (giảm 1.807 trường hợp so cùng kỳ)

Trao đổi về vấn đề phương tiện dừng, đỗ tại khu vực cấm dừng, đỗ, vì tình huống khẩn cấp như cứu người bị nạn, chở người đi cấp cứu… có bị xử phạt, Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin, theo quy định, trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.

Do đó, nếu thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính, quy định tại Điều 11, Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình lưu ý người điều khiển phương tiện phải thực hiện đúng quy định như trên và cho biết lực lượng CSGT sẽ thực hiện các biện pháp xác minh cần thiết để xác định các tình huống cấp thiết, người điều khiển phương tiện cần cung cấp các nội dung cần thiết để làm căn cứ không xử phạt vi phạm hành chính.

Lần đầu tham gia buổi họp báo trên cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ trân trọng sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong thông tin truyền thông, là cầu nối của Đảng bộ, chính quyền với người dân thành phố. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi tại buổi họp báo Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong thông tin tuyên truyền; chuyển tải các chủ trương, chính sách, hoạt động của Đảng bộ, chính quyền thành phố đến người dân; kịp thời tiếp nhận các thông tin góp ý của người dân đối với các cơ quan của thành phố. Trong đó, tập trung thông tin việc thực hiện sắp xếp bộ máy theo chủ trương của Trung ương, đảm bảo đúng tinh thần “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, phục vụ tốt nhất cho người dân. Về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết, các cơ quan, đơn vị của thành phố đang nỗ lực rất lớn để các hoạt động được chỉn chu, ấn tượng đối với sự kiện quan trọng của thành phố và đất nước. Đồng thời thể hiện tình cảm, tri ân của Đảng bộ, nhân dân thành phố với các thế hệ đi trước, các nhân chứng lịch sử - những người đã trực tiếp tham gia, cùng đóng góp cho kết quả của thành phố 50 năm qua.

