TPHCM: Công bố 13 dự án tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026

Chiều 22-1, Sở GD-ĐT TPHCM công bố kết quả vòng tuyển chọn dự án tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, năm học 2025-2026.

Một dự án tham gia vòng tuyển chọn dự thi cấp quốc gia

Theo đó, có 13 dự án được lựa chọn tham dự cuộc thi gồm:

1. Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo: Ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bảo tồn và phát triển bền vững các di sản văn hóa và du lịch sinh thái tại Côn Đảo.

2. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần ở học sinh phổ thông trên địa bàn TPHCM.

3. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát hoạt tính kháng khuẩn hệ nano tinh dầu hạt ngò rí Coriandrum sativum L. Ứng dụng trong sản xuất nước rửa rau quả - Từ phòng thí nghiệm đến bếp ăn xanh.

4. Trường THPT Bùi Thị Xuân: Nghiên cứu phát triển mặt nạ kem dưỡng da từ chiết xuất lá dâu tằm lên men và vi nang tinh dầu thiên nhiên.

5. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám.

6. Trường TH, THCS và THPT Tân Phú: Nghiên cứu và phát triển xe lăn leo cầu thang tích hợp công nghệ cân bằng tự động và điều khiển đa chế độ.

7. Trường THPT Tân Bình: Nghiên cứu vật liệu composite có khả năng phân hủy sinh học ứng dụng làm vật liệu nội thất.

8. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Vật liệu trao đổi ion trên nền polymer phân hủy sinh học, định hướng xử lý nước tưới tiêu nhiễm mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

9. Trường THPT Trần Văn Giàu: Nurseathome - giường y tế thông minh có khả năng chuyển đổi thành xe lăn tự hành và điều khiển đa phương thức, hỗ trợ người cao tuổi và người bị liệt toàn thân.

10. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: AIVI - Thiết bị thị giác nhân tạo tích hợp AI hỗ trợ người khiếm thị trong đời sống.

11. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: SBProbMol3 - Phát triển mô hình tạo sinh xác suất đa phương thức trong thiết kế phối tử dựa trên cấu trúc không gian ba chiều của protein.

12. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Áp dụng mô hình học sâu để cảnh báo một số tương tác nguy hiểm của trẻ em trong nhà qua camera an ninh theo thời gian thực.

13. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp trẻ mầm non, trẻ tự kỷ kết hợp học tập với vận động thể chất thông qua các trò chơi – nổi bật với Ô ăn quan.

Đây là 13 dự án xuất sắc được trao giải nhất tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm nay, đồng thời là đại diện TPHCM tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội, vào tháng 3-2026.

Trước đó, toàn thành phố có 1.547 dự án tham gia vòng xét duyệt hồ sơ, chọn ra 120 dự án tham gia vòng tuyển chọn diễn ra vào ngày 17-1-2026.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết, đây là năm đầu tiên các dự án tham gia vòng tuyển chọn phân bố đầy đủ ở tất cả lĩnh vực nghiên cứu theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tin liên quan TPHCM: Tuyển chọn dự án khoa học kỹ thuật dự thi quốc gia

THU TÂM