Trong 5 tháng đầu năm 2024, TPHCM dẫn đầu về số dự án mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần đầu tư nước ngoài

Tính đến ngày 20-5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 11,07 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đầu tư mới vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ kể cả về số dự án và vốn đầu tư. Cụ thể, có 1.227 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 27,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỷ USD (tăng 50,8% so với cùng kỳ). Có 440 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 9,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 2,08 tỷ USD (giảm 8,7% so với cùng kỳ).

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20-5, cả nước có 40.285 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 481,33 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 305,43 tỷ USD, bằng gần 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Nếu xét về số dự án, TPHCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 37,8%), điều chỉnh vốn (chiếm 16,4%) và GVMCP (chiếm 71,1%).

ANH PHƯƠNG