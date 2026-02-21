TPHCM đi trước mở đường, tạo động lực lan tỏa cho sự phát triển của cả nước

Vùng đất hội tụ tinh thần yêu nước nồng nàn

Họp mặt truyền thống cách mạng là hoạt động giàu ý nghĩa lịch sử nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ trước buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cuộc họp mặt năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi TPHCM đã có một diện mạo mới, lớn hơn về diện tích, dân số, tiềm lực và năng lực phát triển, tích hợp thêm những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng hào hùng của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong bày tỏ, trong thời khắc ý nghĩa này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam - Người luôn dành cho miền Nam sự quan tâm cao nhất và những tình cảm hết sức đặc biệt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu ôn lại truyền thống cách mạng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng, của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Chúng ta trân trọng biết ơn các thế hệ lãnh đạo, quân và dân TPHCM qua nhiều thời kỳ đã đóng góp tâm sức, thậm chí cả máu xương để giải phóng, xây dựng và phát triển thành phố”, đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ lòng tri ân.

96 năm qua dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó, luôn ghi đậm dấu ấn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.

Vùng đất hội tụ tinh thần yêu nước nồng nàn của khối đại đoàn kết toàn dân, nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, nơi gian khổ không làm lùi bước, hy sinh không làm lung lay niềm tin cách mạng.

Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Quân dân chính Đảng Gia Định Phạm Minh Hiền phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay từ những ngày đầu Đảng ra đời, nhân dân TPHCM đã sớm giác ngộ, kiên trung đi theo Đảng, nêu cao ngọn cờ đấu tranh, mở đầu "Nam Bộ kháng chiến" ngay giữa trung tâm đầu não của kẻ thù.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, dù trong điều kiện vô cùng ác liệt, Đảng bộ và nhân dân TPHCM vẫn bền gan, vững chí, sáng tạo nhiều hình thức đấu tranh độc đáo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 2-7-1976, Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là niềm tự hào thiêng liêng, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với những cống hiến to lớn của TPHCM trong sự nghiệp cách mạng.

"Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, hơn 50 năm sau ngày giải phóng và 40 năm đổi mới, TPHCM đã không ngừng nỗ lực vươn lên, luôn đi đầu trong đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từng bước khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Những thành tựu mà TPHCM đạt được không chỉ đo bằng các con số tăng trưởng, mà quan trọng hơn là năng lực tổ chức phát triển, khả năng vượt qua khủng hoảng, sự lan tỏa động lực cho các vùng, các địa phương khác. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín của TPHCM ngày càng được nâng cao.

Đoàn kết và dấn thân kiến tạo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, năm 2026, TPHCM sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực thi công vụ.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến dự họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố nỗ lực triển khai thực hiện một cách bài bản, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội thứ I của Đảng bộ TPHCM.

Năm 2026, TPHCM kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và 115 năm Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại Bến cảng Nhà Rồng; cùng với những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của thành phố, tất cả sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần, động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM thực hiện nhiệm vụ chính trị cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Một tiết mục văn nghệ trong buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM sẽ nỗ lực tối đa, không chỉ đi trước mà còn mở đường, không chỉ thành công cho riêng mình mà phải tạo ra động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước.

Đó còn là đáp ứng sự kỳ vọng và nhiệm vụ mà Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư đã giao cho TPHCM: Trong kỷ nguyên mới của đất nước, TPHCM sẽ là trung tâm của đoàn kết, truyền cảm hứng phụng sự và dấn thân kiến tạo, đủ năng lực dẫn dắt một thành phố không chỉ đi đầu trong nước mà còn bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu.

VĂN MINH