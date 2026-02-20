Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 19-2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhân dịp tham gia đoàn đại biểu do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Ngoại trưởng Marco Rubio gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Bộ trưởng chia sẻ, đại hội đã thành công tốt đẹp, xác định nhiều chủ trương lớn, bao gồm đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ ổn định, lâu dài với Hoa Kỳ, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới. Bộ trưởng đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác tích cực của cá nhân Ngoại trưởng Rubio cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã giúp triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cấp cao, tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ…

Về các vấn đề quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh Hoa Kỳ duy trì quan tâm và đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực, trong đó đánh giá cao Sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump và cảm ơn Tổng thống về lời mời Việt Nam tham gia Hội đồng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò và điều kiện thuận lợi của mình để cùng Hoa Kỳ, cộng đồng quốc tế thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Ngoại trưởng Marco Rubio chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đánh giá cao các thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam và cho rằng mô hình phát triển của Việt Nam phù hợp với nhiều quốc gia.

Ngoại trưởng Marco Rubio cảm ơn Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình và Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington DC hôm nay; khẳng định sự tham gia của Việt Nam vào Hội đồng Hòa bình có ý nghĩa quan trọng, đồng thời cho thấy một Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực trong ứng phó với các thách thức chung ở khu vực và trên thế giới.

Ngoại trưởng Marco Rubio đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ có nền tảng vững chắc, dựa trên nhiều lợi ích chung - nhân tố nền tảng để quan hệ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Ngoại trưởng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, đồng thời đánh giá cao những quan tâm, đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung đối với quan hệ song phương thời gian tới.

Ngoại trưởng Marco Rubio nhất trí thúc đẩy hoạt động trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, Ngoại trưởng Marco Rubio mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán thuế đối ứng, tạo khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác song phương trên lĩnh vực này, cũng như mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, quốc phòng - an ninh… vì lợi ích của người dân hai nước, vì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Ngoại trưởng Marco Rubio đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, đa phương như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)…; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, tôn trọng lợi ích của các bên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhắc lại lời mời Ngoại trưởng Marco Rubio thăm Việt Nam. Ngoại trưởng Marco Rubio vui vẻ nhận lời.

Theo TTXVN