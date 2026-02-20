Chính trị

Điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên

Ngày 20-2, Bộ Ngoại giao cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa gửi điện mừng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại đại hội. Nguồn: KCNA
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại đại hội. Nguồn: KCNA

Nhân dịp Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng.

Trong điện có đoạn viết: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Lao động Triều Tiên đã đạt được trong quá trình lãnh đạo nhân dân Triều Tiên anh em tiến hành sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên sẽ là dấu mốc quan trọng định hướng cho Triều Tiên thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Lao động Triều Tiên và giữa Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên anh em".

