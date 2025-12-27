TPHCM diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Buổi diễn tập có sự tham gia của các lực lượng: Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM, cảnh sát PCCC và CNCH, y tế, điện lực và các đơn vị kỹ thuật về an toàn bức xạ.

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Sở KHCN Thành phố chuẩn bị trang thiết bị tham gia diễn tập. Ảnh: QUANG HUY

Theo tình huống giả định, lúc 8 giờ 30 phút, triển khai kế hoạch đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp phép, một xe bán tải vận chuyển nguồn phóng xạ Iridium-192 (hoạt độ 10 Ci) lưu thông qua địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, khi đến gần cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM thì xe vận chuyển thiết bị phóng xạ va chạm với xe tải.

Tình huống giả định là xe chở thiết bị phóng xạ va chạm với xe tải trong nội thành. Ảnh: QUANG HUY

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe chở thiết bị phóng xạ bị ngất và mắc kẹt trong cabin, một số kiện hàng chứa nguồn phóng xạ rơi khỏi xe. Khu vực xảy ra tai nạn bắt đầu ùn tắc giao thông. Người dân vừa hỗ trợ cứu người bị nạn, vừa báo tin đến tổng đài khẩn cấp liên thông 112 - 113 -114 - 115 TPHCM.

CSGT phong tỏa hiện trường

Bộ đội Hoá học (Binh chủng Hoá học) mặc quần áo chống nhiễm phóng xạ tiếp cận vị trí nguồn phóng xạ. Ảnh: QUANG HUY

Bộ đội Hoá học thu hồi nguồn phóng xạ và tẩy xạ khu vực có nguy cơ nhiễm bẩn. Ảnh: QUANG HUY

Lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận xe bị nạn, sử dụng các thiết bị cắt phá cửa xe bị kẹt để đưa lái xe và phụ xe thoát ra ngoài. Ảnh: QUANG HUY

Ngay sau đó, lực lượng công an, CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị đã nhanh chóng có mặt, triển khai phong tỏa hiện trường, đo đạc phóng xạ, thu hồi và cô lập nguồn phóng xạ, sơ cấp cứu nạn nhân, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Buổi diễn tập thành công tốt đẹp, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, bảo đảm an toàn phóng xạ.

Các lực lượng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: QUANG HUY

Theo Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Hoàng Bảo Trân, TPHCM dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ bức xạ trong y tế, công nghiệp và nghiên cứu đào tạo. Hiện thành phố đang quản lý trên 1.600 cơ sở bức xạ, với hơn 3.000 thiết bị X-quang y tế, 866 thiết bị X-quang công nghiệp và 1.040 nguồn phóng xạ các loại. Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Hoàng Bảo Trân phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: QUANG HUY

QUANG HUY