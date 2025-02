TPHCM điều chỉnh quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị đến năm 2050

Theo MAUR, bên cạnh các tuyến đường sắt đô thị đã được quy hoạch theo Quyết định số 568/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch điều chỉnh và bổ sung quy hoạch hệ thống metro theo Đề án 49.

Cụ thể, các tuyến metro theo quy hoạch mới bao gồm: Tuyến 1 (Bến Thành - An Hạ); Tuyến 2 (Củ Chi - Quốc lộ 22 (Phan Văn Khải) - An Sương - Bến Thành - Thủ Thiêm); Tuyến 3 (Hiệp Phước - Bình Triệu - Ngã sáu Cộng Hòa - Tân Kiên - An Hạ); Tuyến 4 (Đông Thạnh - Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước); Tuyến 5 (Long Trường - Xa lộ Hà Nội (Võ Nguyên Giáp) - Cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - Depot Đa Phước); Tuyến 6 (Vành đai trong); Tuyến 7 (Tân Kiên - Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - Thảo Điền - Thanh Đa - Khu Công nghệ cao - Vinhomes Grand Park).

Ngoài các tuyến trên, MAUR nghiên cứu và đề xuất phát triển thêm các tuyến metro khác (tuyến 8, 9, 10), các tuyến Tramway/LRT ven sông, cũng như mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) xung quanh các nhà ga metro. Việc quy hoạch vùng lân cận các nhà ga với diện tích lớn nhằm tận dụng tối đa không gian đô thị và phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận, MAUR sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các bước tiếp theo, cập nhật thông tin chi tiết về sử dụng đất trong giai đoạn sau.

QUỐC HÙNG