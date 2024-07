TPHCM: Dự kiến quy định nhà trọ phải có diện tích sàn tối thiểu 5m2/người

Theo đó, Sở Xây dựng tham mưu UBND TP giao đơn vị này chủ trì xây dựng tiêu chí về diện tích tối thiểu (dự kiến 5m2 sàn/người) để giới hạn số lượng người/phòng; giới hạn số lượng phòng trong mỗi công trình nhà trọ. Cụ thể, hẻm xây dựng nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ phải có chiều rộng tối thiểu là 4m và cách mặt đường chính không quá 100m; mọi phòng trong nhà phải đảm bảo có hành lang dẫn ra lối thoát nạn...

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an TP tham mưu UBND TP ban hành quy định diện tích tối thiểu và an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ trên địa bàn TP, hoàn tất trong tháng 10-2024. Còn Công an TP sẽ chủ trì xây dựng hướng dẫn an toàn PCCC cho nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ (hoàn thành trong tháng 9-2024). Đồng thời sẽ phối hợp quận, huyện triển khai thí điểm hướng dẫn trên tại 3 khu vực có đông nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ; qua đó sơ kết, đánh giá, tiến tới triển khai áp dụng trên toàn địa bàn TPHCM.

Kết quả khảo sát mới đây của Sở Xây dựng cho thấy trong tổng số 60.500 công trình nhà trọ tư nhân đang kinh doanh, thì có khoảng 12.800 công trình (chiếm tỉ lệ 21%) không đủ điều kiện an toàn để tiếp tục hoạt động. Trong đó, khoảng 4.600 công trình chưa đáp ứng các tiêu chí về diện tích sàn bình quân tối thiểu và 8.200 công trình chưa đáp ứng tiêu chí về PCCC. Các công trình này phải thực hiện việc chuyển đổi để đạt tiêu chuẩn quy định tối thiểu nếu muốn tiếp tục hoạt động. Đ

ĐỨC TRUNG