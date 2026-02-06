Đa phương tiện

TPHCM: Hơn 1 triệu vé xe liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết

SGGPO

Tổng lượng vé xe liên tỉnh dịp tết năm nay tại các bến xe trên địa bàn TPHCM khoảng 1.075.000. Tính đến ngày 5-2 (tức 18 tháng Chạp), lượng vé đã bán đạt khoảng 60%.

QUỐC HÙNG

vận tải hành khách Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vé xe bến xe

