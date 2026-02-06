Đa phương tiện

HĐND TPHCM thống nhất phương án lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Sáng 6-2, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã thống nhất với báo cáo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG

kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X nhà đầu tư Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa xây dựng khu đô thị

