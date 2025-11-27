TPHCM khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15

TPHCM chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 15, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thành phố trong những ngày tới.

Chiều 27-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 15, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thành phố trong những ngày tới.

Chủ động cắt nhánh cây nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: CTV

Theo chỉ đạo, các sở, ngành, đơn vị và UBND phường, xã, đặc khu phải tập trung triển khai biện pháp phòng tránh, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, vật tư để đối phó với nguy cơ giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường và xả lũ. Các cơ quan phải tổ chức trực ban 24/24 giờ theo quy định để cập nhật diễn biến bão và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp.

UBND phường, xã được yêu cầu rà soát các khu vực xung yếu, xác định các vị trí có nguy cơ cao để kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả.

Đối với khu vực ven biển và xã đảo, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phải triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền. Các đơn vị phải liên tục thông báo diễn biến bão, kiểm đếm tàu thuyền và hướng dẫn di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Dự báo tại khu vực Giữa Biển Đông, nhất là vùng biển phía Bắc Trường Sa, gió mạnh có thể đạt cấp 11, giật cấp 14, sóng cao đến 9m, biển động dữ dội.

Các đơn vị quản lý hạ tầng như Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước đô thị, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, các Ban Quản lý dự án… kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, hồ chứa, đê điều, chuẩn bị phương tiện xử lý các điểm xung yếu; vận hành hiệu quả hệ thống trạm bơm, cống kiểm soát triều để giảm ngập.

Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an Thành phố và Lực lượng Thanh niên xung phong phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Sở Xây dựng chặt tỉa cây xanh, xử lý nguy cơ cây gãy đổ. Sở Du lịch và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phải tạm dừng hoạt động tàu du lịch trên sông, biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Tổng Công ty Điện lực TPHCM khắc phục nhanh các sự cố điện do giông, lốc. Sở Văn hóa và Thể thao phải kiểm tra việc chằng chống pano, bảng quảng cáo và hạn chế tổ chức sự kiện ngoài trời khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Các đơn vị vận hành hồ chứa tiếp tục thực hiện điều tiết nước theo chỉ đạo để đảm bảo an toàn hạ du.

UBND TPHCM yêu cầu toàn bộ sở, ngành, địa phương triển khai ngay các phương án ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

QUỐC HÙNG