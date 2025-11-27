Khánh Hòa ban hành lệnh cấm biển ứng phó bão số 15

Tỉnh Khánh Hòa cấm toàn bộ hoạt động của tàu, thuyền hoạt động, đi lại trên biển từ 7 giờ ngày 28-11

Theo đó, từ 7 giờ ngày 28-11, toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trên biển phải ngừng di chuyển cho đến khi có thông báo mới. Tất cả phương tiện phải vào nơi neo đậu an toàn trước 18 giờ cùng ngày.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường ven biển hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền vào nơi trú tránh; đồng thời giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo, các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo đến chủ tàu, ngư dân, lực lượng vận tải để chủ động phòng tránh.

Sau bão, các đơn vị phải nhanh chóng thông báo để người dân tổ chức lại hoạt động khai thác, sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương ven biển triển khai nghiêm túc phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra an toàn tại các cơ sở đóng, sửa tàu và hoạt động vận tải biển. Tăng cường tuyên truyền, kêu gọi ngư dân chấp hành lệnh cấm biển, neo đậu đúng quy định, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, lồng bè khi mưa bão nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG