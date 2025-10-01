TPHCM: Một hiệu trưởng bị đề nghị kiểm điểm vì liên quan đến thu chi đầu năm

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND phường Bến Thành đề nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành) do trách nhiệm liên quan đến các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh vào đầu năm học 2025-2026.

Theo đó, ngày 18-9, Sở GD-ĐT TPHCM đã làm việc với Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bến Thành và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân để xác minh nội dung liên quan đến phản ánh của phụ huynh học sinh về các khoản thu đầu năm học 2025-2026.

Báo cáo nêu rõ, Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã đưa ra bảng dự kiến các nội dung thu - chi trong năm học 2025-2026, trong đó có nội dung "trang bị lắp đặt hệ thống mạng cho lớp".

Việc để ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đề xuất các nội dung thu nói trên là không đúng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT (ngày 22-11-2011) của Bộ GD-ĐT quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, gây bức xúc cho phụ huynh, đồng thời tạo dư luận không tốt đến ngành giáo dục và đào tạo.

Bảng dự kiến thu - chi của lớp 5/2, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân gây bức xúc dư luận xã hội

Sự việc nói trên có liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hiệu trưởng nhà trường.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND phường Bến Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân trong công tác quản lý đơn vị, để xảy ra dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của trường và ngành.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND phường Bến Thành có kế hoạch tổng rà soát, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các trường hợp sai phạm (nếu có), tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Từ ngày 29-9 đến 31-10, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện các khoản thu, vận động tài trợ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng, kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh của các trường học trên địa bàn.

THU TÂM