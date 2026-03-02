Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 360/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới (BCĐ). Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng BCĐ; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT là Phó Trưởng BCĐ. Thành viên BCĐ gồm lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Giờ học tại Trường TH và THCS Nguyễn Văn Trỗi ở làng Klah, xã biên giới Ia Mơ, Gia Lai

BCĐ là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng liên quan việc triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

BCĐ có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trước ngày 30-8 năm nay. Các trường này là hình mẫu để tiếp tục triển khai diện rộng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị.

Bộ GD-ĐT là cơ quan thường trực của BCĐ. Trưởng BCĐ xem xét, quyết định thành lập Tổ Tư vấn giúp việc BCĐ khi cần thiết.

Theo thông tin nêu tại quyết định, đến tháng 11-2025, 100/100 trường giai đoạn 1 đã được khởi công; các địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 30-8, đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, một số nơi phấn đấu hoàn thành sớm hơn.

Tin liên quan Phấn đấu hoàn thành 100 trường nội trú biên giới trước ngày 30-8-2026

LÂM NGUYÊN