TPHCM mưa to, nhiều tuyến đường ngập

Sau hơn 30 phút mưa lớn, nhiều tuyến đường “tái diễn” cảnh ngập nước, với mực nước khoảng 0,5m, như đường Quốc Hương, đường Lê Văn Việt, đường Hiệp Bình (TP Thủ Đức); đường Ung Văn Khiêm, đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh); đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp); đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân)…

Nước ngập sâu đã khiến nhiều mô tô, ô tô có gầm thấp bị tắt máy. Thời điểm này, nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đã có mặt để khơi thông hệ thống thoát nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trạm đo lượng mưa TP Thủ Đức đo được lượng mưa đạt khoảng 64.2mm; trạm đo lượng mưa Mạc Đỉnh Chi đo được 49.8mm. Dự báo ngày mai, rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và mờ dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam lấn Tây.

Bên cạnh đó, gió mùa Tây Nam có xu hướng tăng nhẹ cường độ kết hợp với hội tụ gió trên cao. Do đó, khu vực Nam bộ có mưa, mưa to từ chiều cho đến tối. Dự báo từ ngày 3 đến 5-7, mưa giảm nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ tăng nhẹ.