TPHCM phấn đấu đến năm 2030, đất cây xanh công cộng không dưới 1m²/người

Theo Sở Xây dựng TPHCM, chỉ tiêu của chương trình đề ra ở giai đoạn 2020-2025 TPHCM sẽ tăng thêm 10ha mảng xanh công cộng; trồng mới và cải tạo 30.000 cây xanh; Tăng thêm 150ha đất công viên công cộng; Diện tích công viên công cộng trên đầu người tăng 0,65m²/người (quy mô dân số ước tính 10 triệu người).

Qua rà soát, đến nay, TPHCM đã phát triển 237,51ha công viên công cộng đạt (158% so với chỉ tiêu); Phát triển 54,04ha mảng xanh công cộng đạt (540% so với chỉ tiêu); Trồng mới và cải tạo cây xanh 42.534 cây đạt (140% so với chỉ tiêu).

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Xây dựng cũng đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình.

TPHCM phấn đấu đến năm 2030, đất cây xanh công cộng không dưới 1m2/người. Ảnh: Thanh Hiền

Cụ thể, khó khăn trong việc bố trí vốn đầu tư công các dự án xây dựng công viên. Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025 có danh mục 75 dự án ưu tiên đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 8 dự án được Sở KH-ĐT bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạng 2020-2025;

Công tác mời gọi đầu tư đối với lĩnh vực công viên cây xanh hiện nay là không thể thực hiện nên chưa khuyến khích các nguồn lực bên ngoài tham gia do quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 59 thì công viên cây xanh không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP và xã hội hóa.

Ở giai đoạn năm 2026-2030, Sở Xây dựng đưa ra chỉ tiêu đến năm 2030, đất cây xanh công cộng không dưới 1m2/người và phát triển thêm 10ha mảng xanh công cộng.

Tin liên quan Sớm hoàn thiện quy trình quản lý, thanh lý gỗ từ việc thu hồi đốn hạ cây xanh

THANH HIỀN