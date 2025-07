Tỷ giá USD/VND cao kỷ lục, giá vàng miếng SJC tiến sát 121 triệu đồng/lượng

Cụ thể, sáng 3-7, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá trung tâm 21 đồng/USD, lên 25.091 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng niêm yết giá USD tăng mạnh, lên mức cao kỷ lục. Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 25.975 đồng/USD mua vào và 26.345 đồng/USD bán ra, tăng 20 đồng chiều mua và 22 đồng chiều bán so với hôm qua. Tương tự, BIDV cũng tăng 22 đồng cả 2 chiều mua và bán, lên 25.985 đồng/USD mua vào và 26.345 đồng/USD bán ra. So với đầu tuần, tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 45 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do sáng nay lại giảm 20 đồng chiều mua và tăng 20 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 26.370 đồng/USD mua vào và 26.470 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,1 điểm, còn 96,4 điểm - sát mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021 và đang trên đà giảm 0,5% trong tuần.

Giới chuyên gia nhận định, đồng USD suy yếu do các dữ liệu kinh tế củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất. Đồng USD yếu đi trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến mới liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ và chờ đợi báo cáo việc làm tháng 6 từ Bộ Lao động Mỹ. Dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu quy mô lớn của Tổng thống Donald Trump đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào thứ Ba dự kiến sẽ làm tăng khoản nợ quốc gia thêm 3.300 tỷ USD. Việt Nam cũng đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ, qua đó giảm mức thuế quan dự kiến so với mức 46% được đưa ra trước đó.

* Giá vàng thế giới sáng nay quay đầu giảm nhưng giá vàng trong nước vẫn tăng. Vào khoảng 10 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 118,9 triệu đồng/lượng mua vào và 120,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 400.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 114,8 triệu đồng/lượng mua vào và 117,4 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 114,3 triệu đồng/lượng mua vào và 116,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 2-7 tăng gần 20 USD so với phiên trước, lên 3.356,92 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 3-7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.346,3 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi hiện đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 12,6 triệu đồng/lượng (tương đương hơn 11,8%) và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 8,5 triệu đồng/lượng (tương đương gần 8%).

Theo giới phân tích, vàng thế giới giảm giá sáng nay có thể một phần do tin tức khả quan về thương mại. Những ngày gần đây, đàm phán thương mại đã trở lại tâm điểm chú ý của nhà đầu tư vì thời hạn áp thuế đối ứng trở lại vì ngày 9-7 đang đến gần - thời điểm các mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực.

