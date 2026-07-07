TPHCM sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất công

Ngày 7-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 14. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.