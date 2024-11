TPHCM sớm hoàn thiện mạng lưới xe trung chuyển

Hành khách được trung chuyển từ các quận trung tâm thành phố ra Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: QUỐC HÙNG

Di chuyển xa, chi phí tăng

Từ khi BXMĐ mới đi vào hoạt động, hành khách phàn nàn về sự bất tiện trong việc di chuyển. Trước đây, bến xe cũ ở quận Bình Thạnh thuận tiện hơn với người dân sinh sống tại các quận 12, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp… - những khu vực tập trung đông người lao động và di chuyển thường xuyên. Chị Phan Thị Hồng, một hành khách thường xuyên đi lại giữa TPHCM và Quảng Nam, chia sẻ: Từ khi bến xe dời ra xa, chi phí di chuyển từ nhà tôi đến bến xe tăng từ 50.000 đồng lên hơn 200.000 đồng. Do vậy, tôi phải đắn đo mỗi khi đi lại.

Hiện tại, BXMĐ mới chỉ đón khoảng 300 xe mỗi ngày, trong khi công suất thiết kế có thể phục vụ hơn 6.000 xe. Dù đã có nhiều tuyến xe buýt kết nối với bến, nhưng vì phải qua nhiều chặng và hành lý lỉnh kỉnh, nhiều người vẫn chọn cách đi các bến xe gần hơn.

Một vấn đề khác gây khó khăn cho BXMĐ mới, là sự tồn tại của các loại hình “xe dù” và “bến cóc”. Những xe này hoạt động ngoài luồng, đón trả khách ngay trên đường phố hoặc tại các địa điểm không được cấp phép. Sự cạnh tranh không lành mạnh này đã làm giảm lượng khách đến bến xe, gây khó khăn cho các nhà xe chính thức và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của BXMĐ mới. Dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý “xe dù, bến cóc” nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông cũng như đưa loại hình hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn TPHCM đi vào nề nếp, Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT tiếp tục rà soát các điểm có hoạt động đón, trả khách không đúng nơi quy định - hiện còn tồn 84 điểm ở các quận huyện, TP Thủ Đức, tăng 13 điểm so với cùng kỳ tháng 10-2023. Sở GTVT đề nghị Công an Thành phố, UBND các quận huyện, TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra xử lý để bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn; tập trung kiểm tra, rà soát mục đích sử dụng đất, xử lý dứt điểm các vị trí bến bãi có tổ chức đón trả khách không đúng quy định.

Sở GTVT TPHCM cho biết, hiện nay công tác trung chuyển hành khách tại các bến xe vẫn đang được các đơn vị vận tải thực hiện. Riêng BXMĐ mới, hàng ngày có khoảng 52 xe trung chuyển hoạt động. Ngoài ra, hành khách vẫn sử dụng các phương thức khác như xe buýt, taxi truyền thống, taxi có phần mềm tính tiền (taxi công nghệ), các phương tiện xe 2 bánh kinh doanh, xe cá nhân để đi/đến.

Tăng cường xe trung chuyển

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận các bến xe khách trên địa bàn TPHCM, BXMĐ vừa triển khai dịch vụ xe trung chuyển có thời gian vận chuyển từ 0 giờ đến 24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày lễ - tết). Chi phí tiếp chuyển hành khách được tính vào giá vé.

Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ gần 138.400 hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 Ảnh: HẢI NGỌC

Giám đốc BXMĐ mới Nguyễn Hoàng Huy cho biết, đã thông báo đến các đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe trung chuyển gửi văn bản đề nghị sử dụng dịch vụ. Phương tiện sử dụng là ô tô khách 29 ghế, có phù hiệu hợp đồng. Bến xe ký kết hợp đồng tiếp chuyển hành khách của các đơn vị vận tải đi. Chi phí dịch vụ xe trung chuyển từ các đơn vị vận tải đóng góp để thanh toán thuê đơn vị vận chuyển, chi phí quản lý, chi phí sử dụng phần mềm, tin nhắn SMS với giá dự kiến là 30.000 đồng/lượt khách (đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

“Thời gian qua, bến cũng chỉ nhận được phản hồi, đăng ký sử dụng dịch vụ từ 2 đơn vị. Hiện bến xe vẫn tiếp tục làm việc với các đơn vị khác, sau đó tổng hợp, báo cáo Sở GTVT. Qua thăm dò ý kiến, nhiều đơn vị vận tải chưa mặn mà, còn băn khoăn vì lo đội chi phí”, ông Huy cho biết thêm.

Để thực sự thu hút khách đến với BXMĐ mới, nhiều chuyên gia đề nghị, TPHCM đồng loạt triển khai nhiều phương án như cấm xe khách vào nội đô, xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”. Khi đó, hành khách mới có thể sử dụng xe buýt, xe trung chuyển, giảm thiểu xe cá nhân. Bên cạnh đó, các hướng tuyến và hành trình chạy xe cần hợp lý để các phương tiện chạy theo đầu tỉnh miền Bắc, miền Trung về BXMĐ mới, phía miền Tây sẽ về Bến xe miền Tây.

Trong tương lai, để hoàn thiện mạng lưới xe trung chuyển, BXMĐ mới cần mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn thành phố, nhất là những khu vực có nhu cầu di chuyển cao như quận 1, 3, 5, 10, Tân Phú, Tân Bình và Gò Vấp. Ngoài ra, dịch vụ trung chuyển cũng nên được tích hợp với các hệ thống giao thông công cộng khác như xe buýt và tuyến metro (khi hoàn thành), tạo mạng lưới giao thông kết nối toàn diện, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận bến xe mà không phải phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

