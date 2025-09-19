TPHCM thăm hỏi, trao tặng 13 tỷ đồng đến người dân tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 19-9, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tặng quà, thăm hỏi người dân tại phường Vinh Lộc

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Tại tỉnh Nghệ An, đoàn đã trao 8 tỷ đồng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ sự xúc động khi có mặt tại Nghệ An để thăm hỏi, động viên bà con sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ, trong những ngày bão lũ hoành hành, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM luôn dõi theo từng tin tức, đau đáu hướng về miền Trung ruột thịt. Những hình ảnh mái nhà tốc, ruộng đồng ngập, bà con phải rời bỏ chốn ở để tìm nơi an toàn đã khiến hàng triệu trái tim TPHCM xúc động và trăn trở. Chính trong khó khăn ấy, tình người và sự sẻ chia càng tỏa sáng. Người dân thành phố mang tên Bác, các doanh nghiệp, đơn vị đã góp sức động viên bà con vững vàng vượt qua bão lũ.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại buổi trao hỗ trợ tại tỉnh Nghệ An

Với tình cảm gắn bó đặc biệt và kịp thời hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 3 và số 5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 8 tỷ đồng để góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, cùng với nguồn kinh phí, trước đó, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trực tiếp tại Nghệ An. Tiêu biểu, Sở Y tế Thành phố đã huy động lực lượng y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện chuyên khoa, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và trao tặng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho bà con.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cùng đoàn tặng quà đến học sinh khó khăn phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An)

Các sở, ngành và đoàn thể khác cũng đã đồng hành cùng bà con trong việc sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng chia sẻ về những thiệt hại nặng nề do bão số 3 và số 5 gây ra cho người dân tỉnh Nghệ An, đồng thời ghi nhận nghĩa tình sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, trong đó có hơn 20 đoàn từ TPHCM trực tiếp đến hỗ trợ.

Đồng chí khẳng định, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chuyển kịp thời nguồn lực hỗ trợ đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao quà đến học sinh khó khăn tại tỉnh Nghệ An

Cùng ngày, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đến phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) trao quà, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và tiền mặt đến 32 hộ dân, 20 em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An). Mỗi phần quà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và quà.

Đoàn trao quà đến gia đình bà Nguyễn Thị Liên tại phường Vinh Lộc

Đoàn trao hỗ trợ xây nhà đến bà Trần Thị Phương

Đoàn cũng đến nhà bà Trần Thị Phương trao hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình sửa chữa lại căn nhà bị sập do bão gây ra.

Căn nhà của bà Trần Thị Phương bị bão làm sập hoàn toàn

Cũng trong ngày 19-9, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đến trao số tiền 5 tỷ đồng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM hỗ trợ người dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra. Đoàn cũng đến trao quà 52 người dân và học sinh hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM Nguyễn Minh Hoàng trao quà đến người dân phường Vinh Lộc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cùng đoàn tặng 5 tỷ đồng đến người dân tỉnh Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh vui mừng nhận quà

