TPHCM tiếp tục làm tốt hơn chính sách với người có công

Ngày 27-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024).

TPHCM tổ chức họp mặt người có công với cách mạng vào sáng 27-7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi họp mặt có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, tướng lĩnh, thương binh, bệnh binh và đại biểu là người có công tiêu biểu.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Nguyện sống xứng đáng với tiền nhân

Nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng ta không khỏi xúc động trước hình ảnh hàng triệu lớp người, bao thế hệ thanh niên ưu tú đã gác lại thanh xuân, tạm biệt gia đình để lên đường chiến đấu với quân thù, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Lê Tấn Dũng tặng hoa cảm ơn Mẹ Việt Nam anh hùng dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng những hậu quả của chiến tranh vẫn còn hiện hữu đến tận hôm nay. Những đau thương, mất mát do chiến tranh để lại làm chúng ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, càng trân trọng và tự hào về lịch sử.

Bà Phạm Thúy Hưởng, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Nhe và con của Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xê, chia sẻ: “Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do, những người lính đã cống hiến tất cả cho sự nghiệp bảo vệ đất nước. Họ đã đánh đổi cuộc sống, gia đình, tình yêu và những ước mơ của bản thân để bảo vệ sự tự do, an toàn và hạnh phúc cho những thế hệ tiếp theo”.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa tri ân các đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Lê Tấn Dũng tặng hoa tri ân đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thế hệ hôm nay ý thức sâu sắc rằng, nền độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời và hạnh phúc của biết bao thế hệ đi trước.

Bà Phạm Thúy Hưởng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hòa bình lập lại, bà Phạm Thúy Hưởng khẳng định, thế hệ của chúng tôi tiếp tục sống gương mẫu, vươn lên làm kinh tế, hoạt động xã hội tích cực để cống hiến cho xã hội. Đồng thời, chung sức chung lòng cùng với TPHCM quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện thế hệ trẻ TPHCM, Đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023, xúc động chia sẻ: Tuổi trẻ TPHCM quyết tâm xung kích, dấn thân trong mọi mặt trận, sẵn sàng đón nhận những việc khó theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm,” góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tuổi trẻ TPHCM nguyện xứng đáng là thế hệ tiếp bước, kế thừa truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Thành phố anh hùng.

Đền ơn đáp nghĩa bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và sự thấu hiểu

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, buổi họp mặt không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống mà còn là dịp để lắng nghe những ý kiến chia sẻ từ những tấm gương của các thế hệ đi trước.

Qua đó, để thế hệ hôm nay nhận thức sâu sắc và tiếp tục phát huy, lan tỏa những giá trị tích cực, nối tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha ông.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây còn là dịp để lãnh đạo TPHCM báo cáo và kiểm điểm trước các đại biểu về kết quả thực hiện chính sách dành cho người có công với cách mạng, thực hiện tốt việc đền ơn đáp nghĩa.

Từ đó, TPHCM sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách này trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng hoa tri ân các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, thời gian qua, TPHCM có nhiều nỗ lực và cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các chính sách, với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cả những người được hưởng chính sách, thể hiện tinh thần đồng chí, đồng đội tương thân tương ái. “Đây là điểm rất đặc biệt, rất nhân văn”, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định.

Những kết quả mang đậm nghĩa tình, tri ân sâu nặng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, phần nào góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát của những người ở lại.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa tri ân các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những nỗ lực đó của TPHCM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng.

Đồng thời, góp phần xây dựng đời sống trở nên vui tươi và hạnh phúc hơn, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống hơn.

Tuy nhiên, công tác chính sách dù có làm bao nhiêu cũng chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu cũng chưa kịp.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức và cá nhân trực tiếp làm công tác này trên địa bàn TPHCM cần nỗ lực hơn nữa, làm nhiều hơn và làm nhanh hơn. “Chúng ta phải tiếp tục làm, làm bằng trách nhiệm, bằng tình cảm và sự thấu hiểu”, đồng chí nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh tặng hoa tri ân đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức và cá nhân làm công tác chính sách tập trung rà soát và thực hiện tốt hơn nữa, phải thể hiện bằng những hành động cụ thể, thường xuyên. Không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là sự động viên và chia sẻ về tinh thần.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM tặng hoa tri ân các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức và cá nhân làm công tác này cần kiểm điểm lại và đến năm 2025 (kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), TPHCM nỗ lực để không còn trường hợp nào thuộc diện hưởng chính sách mà chưa được hưởng. Đồng thời, rà soát để không còn gia đình chính sách nào gặp khó khăn về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các phương tiện sống cần thiết, hay có con em gặp khó khăn về học hành, việc làm.

Đại biểu dự buổi họp mặt thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng kêu gọi các tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin, góp ý về việc thực hiện chính sách dành cho người có công với cách mạng để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Sở LĐTB-XH TPHCM, TPHCM đang quản lý 73.655 đối tượng chính sách. Năm 2024, TPHCM dự trù kinh phí hơn 90 tỷ đồng (tăng gần 21% so với năm trước) để làm tốt công tác chăm lo, và các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Họ đã lựa chọn con đường bảo vệ Tổ quốc Trong buổi giao lưu, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thành Ngưỡng chia sẻ, từng tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường. Ngày ấy ai cũng chọn con đường bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi là người trẻ thì càng phải xung phong. Sau ngần ấy trận đánh, ông Ngưỡng để lại chiến trường một phần xương máu và nhận về mình chất độc hóa học bị nhiễm tại các chiến trường. Lãnh đạo TPHCM và Bộ LĐTB-XH tặng hoa cảm ơn các đại biểu tham gia giao lưu trong buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG Đại biểu giao lưu trong buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Lý Kim Mai, người hoạt động kháng chiến với nhiệm vụ giao liên Hoa vận Thành và là vợ liệt sĩ Lý Khải, xúc động khi được gặp lại đồng đội, đồng chí của mình trong ngày họp mặt đầy ý nghĩa này. Bà Mai mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, ra sức học tập, nỗ lực cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

