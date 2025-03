TPHCM tiếp tục nắng nóng kéo dài, khả năng trên 38 độ C

Ngày 14-3, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, thời tiết Nam bộ trong hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, không mưa, nhiệt độ ngày và đêm giảm nhẹ. Tại TPHCM, mây thay đổi, ngày nắng, nội thành có nắng nóng, không mưa. Tại huyện Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 34 độ C, thấp nhất khoảng 26 độ C. Ở khu vực Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất trong ngày 36 độ C, thấp nhất 26 độ C.

Khu vực đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp ngày 14-3, trời nắng nóng. Ảnh: THANH HIỀN

Dự báo thời tiết khu vực Miền Đông - Miền Tây trong 2 và 3 ngày tới, từ chiều và đêm ngày 15-3 áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ tiếp tục hoạt động suy yếu tuy nhiên đến khoảng ngày 16-3, nhánh phía Tây của áp cao cận nhiệt đới phát triển và hoạt động mạnh trở lại. Thời tiết khu vực Nam bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 16 và ngày 17-3, khả năng chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhìn chung đợt nắng nóng này diễn ra trên diện rộng, hầu khắp các tỉnh miền Đông, đang có xu hướng lan sang các tỉnh Tây Nam Bộ, mức nhiệt độ không khí cao nhất ngày đạt 36,5 độ.

“Nếu so với chuỗi nhiều năm cùng thời kỳ thì đây chưa phải mức cao, đợt nắng nóng này còn tiếp tục kéo dài, diễn biến phù hợp với quy luật khí hậu hàng năm trên khu vực Nam bộ. Theo nhận định, từ nay đến cuối tháng 3 sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng có cường độ mạnh hơn nữa có thể lên trên 38 độ C”, ông Quyết nhận định.

THANH HIỀN