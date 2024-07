TPHCM: Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá mùa Euro

Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá mùa Euro 2024 tại nhiều quán cà phê trên địa bàn.

Ngày 9-7, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, đơn vị đã triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Trước đó, ngày 3-7, Công an quận Tân Phú đã triệt phá băng nhóm “Tổ chức đánh bạc", bắt giữ 11 người tham gia cá độ bóng đá tại đường CN6 (phường Sơn Kỳ) do M.H.V., P.B.A. cầm đầu. Bước đầu, công an xác định cả 2 sử dụng tài khoản đăng nhập vào một trang web để tổ chức cá độ bóng đá cho người có nhu cầu.

Nhóm con bạc lúc bị bắt

Trước đó, tối 30-6, công an cũng ập vào kiểm tra quán cà phê ở đường Cầu Xéo (phường Tân Sơn Nhì). Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang N.T.N. (sinh năm 1974, ngụ quận 11) đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng 7 người khác.

Cùng ngày, công an ập vào quán cà phê ở đường Lê Đình Thụ (phường Tân Thành) kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các con bạc lúc bị công an bắt giữ

Hay trước đó, ngày 27-6, công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang đối tượng N.V.D. (sinh năm 1970, ngụ Tân Phú) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng cùng 10 người khác tại quán cà phê trên đường Lưu Chí Hữu (phường Tây Thạnh).

Đối tượng ghi chép lại các giao dịch cá độ

CHÍ THẠCH