Đà Lạt: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hàng tỷ đồng

Ngày 1-7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch trong 1 tháng lên tới 16 tỷ đồng.