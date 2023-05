TPHCM: Truy bắt hai nhóm dùng hung khí hỗn chiến tại đám cưới

Công an quận 11 (TPHCM) đang điều tra vụ hai nhóm cầm hung khí xông vào hỗn chiến ở một nhà hàng tiệc cưới.

Trước đó, trưa 18-5, hai nhóm thanh niên (hơn 10 người) cầm cây ba chĩa, hung khí... xông vào đám cưới ở nhà hàng Water Park (phường 3, quận 11, TPHCM) hỗn chiến. Tại đây, hai nhóm đập phá nhiều bàn ghế, kính.

Nhiều thực khách hoảng sợ nên bỏ chạy ra ngoài. Sau một lúc hỗn chiến, hai nhóm rời khỏi nhà hàng. Sự việc được báo công an.

Công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Qua điều tra, bước đầu nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn tiền bạc. Hiện công an đã xác định được nhiều người có liên quan và đang truy bắt để phục vụ việc điều tra.