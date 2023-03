Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến ở quận 12

Thấy lực lượng công an, 2 nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí đang chuẩn bị hỗn chiến tìm cách bỏ chạy, nhưng đã bị Công an quận 12 bắt giữ.

Ngày 12-3, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, lực lượng 363 của Công an quận 12 vừa ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí “nóng” đi hỗn chiến trên địa bàn.

Trước đó, tối 11-3, lực lượng 363 Công an quận 12 tuần tra kiểm soát ở phường Thới An thì phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên (13 đối tượng) sử dụng hung khí chuẩn bị hỗn chiến nên ngăn chặn. Thấy công an, 2 nhóm thanh thiếu niên tìm cách tăng ga xe máy bỏ chạy nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ đưa về trụ sở.

Công an thu giữ 5 cây dao tự chế dài 50cm, 1 cây dao tự chế dài 1,8m và 2 cây ba chĩa tự chế dài khoảng 2m.

Qua làm việc, nhóm khai do mâu thuẫn nên 2 nhóm hẹn nhau hỗn chiến. Số hung khí này được các đối tượng đặt mua trên mạng.

Các thanh niên cũng khai, do mâu thuẫn nên Phan Văn Anh Quốc (sinh năm 2006) nhắn tin hẹn với nhóm của Phan Trung Hiếu (sinh năm 2005) ra bãi đất trống của một khu dân cư ở phường Thới An để giải quyết mâu thuẫn

Sau đó, Quốc nhắn tin trên nhóm facebook rủ thêm 12 người khác cùng tham gia.

Tối 11-3, nhóm Quốc cầm theo dao, ba chỉa tự chế… đi xe máy đến điểm hẹn. Khi đến địa bàn phường Thới An thì bị tổ tuần tra 363 Công an quận 12 phát hiện bắt giữ.

Công an quận 12 cho biết, nhóm đối tượng này có độ tuổi còn rất trẻ (sinh năm từ năm 2006 đến 2008) và vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

Việc các em dễ dàng tìm mua các loại hung khí trên mạng xã hội và tụ tập đi đánh nhau mà gia đình không hề hay biết một lần nữa đã gióng lên hồi chuông báo động về sự lỏng lẻo trong việc quan tâm theo dõi, quản lý, giáo dục con em của các bậc phụ huynh.