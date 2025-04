Trả lại 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Ngày 27-4, Công an phường Hoài Thanh (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết vừa xác minh, hoàn trả số tiền 300 triệu đồng cho một người dân ở TPHCM đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng một người dân ở phường này.

Trước đó, lúc 16 giờ 58 ngày 25-4, chị Trương Thị Ngân (39 tuổi, ở phường Hoài Thanh) nhận được tin nhắn SMS từ tài khoản Ngân hàng ACB do chị đứng tên thông báo nhận được khoản tiền 300 triệu đồng. Xác định số tiền này không phải của mình, chị Ngân đã đến ngay trụ sở Công an phường Hoài Thanh để trình báo, nhờ lực lượng công an hỗ trợ xác minh tìm chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại tiền.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định số tài khoản chuyển nhầm là của bà Lê Thị H. T. (53 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) nên đã phối hợp với ngân hàng và chủ tài khoản thống nhất trao trả lại số tiền trên.

NGỌC OAI