Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc – 50 năm chiến thắng trở về

Ngày 26-3, tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc (nay là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc) ở phường An Thới, TP Phú Quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về”.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa…

Ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, Ban Liên lạc tù binh Phú Quốc Việt Nam. Đặc biệt là sự có mặt của gần 2.000 đại biểu là cựu tù và người thân gia đình cựu tù từ các tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân để non sông, đất nước Việt Nam được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

“Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc” là bằng chứng về tội ác dã man của bọn thực dân, đế quốc và tay sai; và chính nơi đây, trong cảnh đen tối của “địa ngục trần gian” lại rực sáng lên màu đỏ tươi của ngọn lửa đấu tranh kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng, của đồng chí, đồng bào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”, Đại tướng Lương Cường nói.

Có mặt tại buổi lễ, các bác, các chú cựu tù vô cùng xúc động khi được gặp lại những người bạn, người đồng đội, đồng chí đã cùng sát cánh bên nhau đấu tranh chống lại mọi âm mưu thâm độc của địch trong tù, trong điều kiện vô cùng tàn khốc và khắc nghiệt.

Lần gặp mặt 50 năm này đã thiếu vắng đi nhiều cô chú cựu tù. Những cái ôm đồng đội không còn được chặt, những bước chân không còn vững chãi như ngày nào, nhưng trong ánh mắt của những người tù cộng sản đó vẫn ánh lên sự kiên cường đầy tự hào và hạnh phúc trong ngày gặp lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên những gò má nhăn nheo, đen sạm, giọt nước mắt của sự tự hào và hạnh phúc vì mình còn sống, còn gặp lại nhau.

Cựu tù Nguyễn Minh đến từ TPHCM xúc động nói: “Lần thứ 3 tôi trở về đây. Mỗi lần về đây tôi lại cảm xúc mãnh liệt vì thấy mình còn sống được cho đến lúc này”.

Cựu tù Nguyễn Hồng Quân (77 tuổi, đến từ TPHCM) chia sẻ: "Mỗi lần gặp mặt kỷ niệm như thế này, số lượng đồng đội gặp nhau càng thưa dần, những gương mặt thân quen càng vắng bóng. Vì vậy, còn gặp lại nhau, còn tay bắt mặt mừng để ôn lại kỷ niệm gian khổ ngày xưa là còn hạnh phúc. Chúng tôi luôn trân trọng những giây phút quý báu này và vẫn đau đáu khi nhớ đến những đồng đội chưa tìm thấy được hài cốt".