Trạm thu phí cầu Rạch Miễu phải xả trạm do ùn tắc

Trong báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông vừa được gửi lên Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tình hình ùn tắc giao thông vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực cầu Rạch Miễu. Tình hình tai nạn giao thông cũng diễn biến phức tạp với số thương vong cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong ngày 23-1, trạm thu phí Cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm 1 lần đối với làn 1, 3, 5 hướng Tiền Giang đi Bến Tre từ 14 giờ 41 đến 15 giờ 11; xả trạm 2 lần đối với làn 2, 4, 6 hướng Bến Tre đi Tiền Giang, trong đó lần dừng thu phí gần nhất từ 16 giờ 34 đến 16 giờ 56.

Lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã có mặt trên QL60 để phối hợp điều tiết giao thông, có thời điểm phải chặn xe một hướng để cầu Rạch Miễu thành đường một chiều nhằm giải phóng lượng xe ùn ứ.

Trước đó, để hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán 2023, bến phà Rạch Miễu tạm cũng bố trí thêm phương tiện để giảm tải cho cầu Rạch Miễu, hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán 2023.

Về tai nạn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận được báo cáo về một số vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 ngày 23-1, tại đường Tỉnh lộ 163, thuộc thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin ban đầu, xe máy BKS 21V3- 49xx do T.A.T. (SN 1996) điều khiển hướng TP Yên Bái đi huyện Văn Yên đâm vào xe máy BKS 21F1- 219.xx do L.V.T. (SN 1982) điều khiển đi hướng ngược lại. Hậu quả, 2 người tử vong.

Vụ thứ 2 xảy ra lúc 13 giờ ngày 23-1-2023, cô gái khoảng 25 tuổi điều khiển xe máy BKS 83P4 - 057.83 chở theo 2 em bé trên QL1 theo hướng TPHCM - Tiền Giang. Khi đến khu vực thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe máy băng qua đường thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do nam thiếu niên cầm lái, chở theo một bé gái. Vụ va chạm khiến cả 5 người trên 2 phương tiện văng xuống đường. Bé gái trên xe đạp điện tiếp tục va chạm với ô tô BKS 72A - 309.95 nên bị thương nặng. Nạn nhân được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng cho biết, từ đầu dịp nghỉ tết âm lịch tới ngày 24-1, các bệnh viện đã tiếp nhận hơn 11.500 ca cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, trong đó có 128 trường hợp tử vong.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế ghi nhận sau 3 ngày nghỉ tết (từ 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 2 Tết Quý Mão), số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông tăng 1,7%, số ca tử vong tăng hơn 10% so với tết năm ngoái. Riêng ngày mùng 1 và mùng 2 tết, tổng số ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông là 3.318. Trong 24 giờ có 41 ca tử vong do tai nạn giao thông, gồm cả tử vong trước khi đến viện và tiên lượng nặng xin về, tăng 7 ca so với cùng ngày năm ngoái.