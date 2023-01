5 ngày nghỉ tết xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông khiến 62 người chết

Chiều 24-1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, trong 5 ngày (từ 20-1 đến 24-1), toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 77 người. So với 5 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 giảm 7 vụ, giảm 4 người chết, tăng 13 người bị thương.

Gần 60 người chết trong 5 ngày nghỉ tết trên tuyến đường bộ

Trong các tuyến đường, tuyến đường bộ xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất với 102 vụ, làm chết 58 người, bị thương 75 người. So với 5 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 giảm 11 vụ, giảm 7 người chết, tăng 11 người bị thương.

Trong đó, trên tuyến đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người. So với 5 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 tăng 3 vụ, tăng 3 người chết, tăng 1 người bị thương.

Tuyến đường thủy xảy ra 1 vụ tại nạn, khiến 1 người bị thương.

Toàn quốc trong 5 ngày qua xảy ra 1 vụ đua xe trái phép tại TPHCM. Cơ quan chức năng đã ngăn chặn, bắt và xử lý 33 người cùng 21 phương tiện liên quan.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 5 ngày qua, vấn đề về ùn tắc giao thông tại TPHCM và các địa phương giáp ranh có một số vụ việc nổi cộm. Cụ thể, ngày 20-1 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến cơ bản ổn định. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến tăng, các đơn vị của Cục Cảnh sát giao thông tập trung hướng dẫn, điều tiết và phân luồng giao thông, phối hợp cùng Công an TPHCM, Đồng Nai, VEC-E nắm tình hình trên tuyến để chủ động thực hiện phương án bố trí lực lượng, phương tiện phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến (từ 6 giờ ngày 19-1 đến 6 giờ ngày 20-1) đạt hơn 102.000 lượt phương tiện. Tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên toàn tuyến, tuy nhiên tình hình trên tuyến vẫn ổn định; các tổ của Cục Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần lưu trên tuyến, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông công an các địa phương điều tiết, phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Ngày 23-1, khoảng 8 giờ, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương tăng đột biến do người dân di chuyển về miền Tây du xuân, đồng thời có xảy ra 1 vụ va chạm giao thông khiến các phương tiện di chuyển chậm, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông.

Tại khu vực cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện cũng tăng đột biến dẫn tới tình trạng ùn ứ, trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã tiến hành xả trạm 3 lần. Lực lượng cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết giao thông cho phương tiện qua cầu, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, qua 5 ngày qua, tuyến đường bộ công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 14.600 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 32 tỷ đồng; tạm giữ 452 xe ô tô, 6.628 xe mô tô, 45 phương tiện khác; tước 3.202 giấy phép lái xe các loại; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 5.171 trường hợp.

Trong đó, các đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 77 trường hợp, phạt tiền hơn 300 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe của 38 trường hợp, tạm giữ 14 phương tiện.

Trong 5 ngày qua, trên tuyến đường thủy công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an toàn giao thông và trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Quý Mão 2023. Qua đó, đã xử lý 1 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng.

Trên tuyến đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã xử lý 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 triệu đồng.