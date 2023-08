Trang trọng lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu, ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sáng 23-8, trong không khí cả nước và TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, UBND TPHCM trang trọng tổ chức lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức), theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X.

Buổi lễ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2023) - vị tướng huyền thoại của dân tộc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy TPHCM các thời kỳ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức; bà Võ Hạnh Phúc, con gái cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình, cùng đông đảo người dân TP Thủ Đức.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25-8-1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) trong một gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước. Chứng kiến cảnh đồng bào bị bóc lột bởi thực dân và tay sai, đồng chí đã sớm nung nấu tinh thần cách mạng và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc.

Năm 14 tuổi, đồng chí đã giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Đầu những năm 1940, đồng chí được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh dìu dắt, giao nhiều nhiệm vụ tại căn cứ Cao - Bắc - Lạng. Tháng 12-1944, đồng chí được Bác Hồ giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, thành viên Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, thành viên Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng Khởi nghĩa Cách Mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, với cương vị là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí đã chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. Đặc biệt, năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao quyền trực tiếp chỉ huy các lực lượng tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề của Pháp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh: “Với 103 năm tuổi đời, hơn 70 năm theo Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo. Để ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với một vị tướng huyền thoại đã có công lao to lớn đối với dân tộc cùng sự đồng thuận, mong muốn của người dân TPHCM và nhiều hộ dân đang sinh sống tại tuyến đường này, tại kỳ họp thứ 10 HĐND khóa X, từ ngày 10 đến 12-7-2023, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về đổi tên xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn TP Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp, có chiều dài 7.790m, lộ giới 113 đến 153m. Việc đổi tên đoạn đường từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức mang tên Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm: Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử - chiến dịch Điện Biên Phủ với nhân vật lịch sử - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân”.

Thay mặt gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Võ Hạnh Phúc phát biểu bày tỏ niềm xúc động, sự trân trọng đối với những tình cảm quý mến của các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều năm qua.

Bà Võ Hạnh Phúc xúc động nói: “Việc đường Võ Nguyên Giáp tạo trục đường tên có ý nghĩa như vậy, khiến chúng tôi nhớ đến ông vô cùng; cũng như không biết làm sao bày tỏ tấm lòng trân quý của gia đình chúng tôi đối với tình cảm yêu mến mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu dành cho Đại tướng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, những năm tháng chiến tranh cũng như những ngày hòa bình, tình cảm sâu đậm, sắt son của đồng bào, đồng chí TPHCM và cả miền Nam luôn là điểm tựa của cuộc đời, in sâu trong tâm trí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những năm sau khi đất nước thống nhất, TPHCM luôn là mối quan tâm của Đại tướng về sự phát triển kinh tế, khoa học, xã hội, cũng như tình cảm gắn bó với các tướng lĩnh, các nhà khoa học, các nhà trí thức và đặc biệt với nhân dân TPHCM và đồng bào miền Nam nói chung”.

Thay mặt thân mẫu, PGS sử học Đặng Bích Hà và gia đình, bà Võ Hạnh Phúc gửi lời chúc đến Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã, đang và sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng TPHCM thành điểm sáng kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa của cả nước, khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Các đại biểu tham dự lễ đổi tên đường đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và khai trương tên đường Võ Nguyên Giáp, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân sinh sống trong khu vực và du khách trong và ngoài nước.