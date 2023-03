Trẻ em bị bạo hành, “lỗ hổng” quản lý

Dù vụ bạo hành này không phải cá biệt, nhưng có thể xem là đỉnh điểm của hành vi tàn ác từ những người được coi là “bảo mẫu, cô giáo mầm non”. Trước đó, tại một số địa phương cũng đã xảy ra nhiều vụ bảo mẫu bạo hành trẻ mầm non. Đáng báo động, những vụ bạo hành trẻ xảy ra thời gian qua hầu hết xuất phát từ các nhà trẻ tư thục, nhóm trẻ tự phát.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các vụ bạo hành trẻ nhỏ, song lý do đầu tiên có lẽ là sự buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương đối với hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục. Cùng với đó là tình trạng nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đầu tư phát triển hệ thống trường mầm non công lập, nhất là những nơi có mật độ dân số cao, nhiều công nhân, người lao động, dẫn tới tình trạng quá thiếu các cơ sở mầm non công lập.

Mặt khác, do hệ thống mầm non công lập luôn quá tải, trong khi nhu cầu gửi trẻ rất lớn nên các nhà trẻ, nhóm trông giữ trẻ tư thục liên tục phát triển tại nhiều địa phương. Các gia đình có trẻ nhỏ, do có nhu cầu gửi con nên có tâm lý “có chỗ gửi là tốt rồi” và ít quan tâm tới chất lượng cơ sở vật chất, người trông giữ trẻ.

Trông trẻ nhỏ là công việc rất khó, cần sự kiên nhẫn và cả lòng bao dung. Càng khó hơn khi phải trông nhiều trẻ cùng lúc với nhiều biểu hiện khác nhau nên khi căng thẳng, nóng giận, nếu không đủ tình yêu thương và kỹ năng sư phạm thì bảo mẫu, cô giáo rất dễ có những hành động, hành vi gây hại cho trẻ.

Để ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ mầm non, đặc biệt tại các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân, đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý việc cấp phép và thường xuyên hậu kiểm, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em; ưu tiên quỹ đất xây dựng trường mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị phát triển và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động có chất lượng.