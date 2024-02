Trẻ mồ côi rạng rỡ đón xuân về

Không chỉ được tham quan, chơi rất nhiều trò chơi thú vị trong khu du lịch, các em còn được lãnh đạo TPHCM ân cần thăm hỏi, chúc tết, trao phần quà yêu thương và cùng ăn bữa cơm cuối năm ấm áp, vui vẻ.

Đón một mùa xuân tuyệt vời

Hơn 2 năm kể từ ngày mẹ mất do dịch Covid-19, em Nguyễn Ngọc Ngân (12 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) mới lại có một chuyến đi chơi xa và vui như thế này vào dịp tết đến. Ngọc Ngân kết thân cùng em Trần Thu Hoài trên chuyến xe đi từ trung tâm thành phố ra Khu du lịch Suối Tiên và đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, tham quan vườn nho, vương quốc cá sấu, vườn bách thú, chơi cùng các loài động vật đáng yêu... “Nay em có thêm người bạn mới. Bạn ấy cũng mồ côi mẹ, và chúng em hứa sẽ động viên nhau tiến bộ trong thời gian tới”, Ngọc Ngân chia sẻ.

Thiếu nhi trong niềm vui tham gia chương trình “Tổ ấm ngày xuân”

Lần đầu tiên được cùng các bạn trong mái ấm Hoa Mẫu Đơn (quận Tân Phú) vui chơi tại Khu du lịch Suối Tiên trong chương trình “Trao xuân yêu thương”, em Hồ Bảo Lâm (9 tuổi) cho biết đây là chuyến đi rất vui. Bảo Lâm mồ côi và được nuôi dưỡng tại mái ấm từ khi còn rất nhỏ. Năm nay được trải nghiệm một mùa xuân vui tươi ở khu du lịch, với Bảo Lâm và các bạn tại mái ấm, đây là một mùa xuân tuyệt vời.

Những ngày cận tết, công việc giúp việc theo giờ khá bận rộn, nhưng ngày 4-2 vừa qua, chị Lê Thị Thúy Hằng (quê tỉnh Quảng Bình, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) quyết định nghỉ làm một ngày để đưa 2 con trai đến chương trình “Tết cho em” do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức tại Đầm Sen. Từ ngày ba mất do dịch Covid-19 vào năm 2021, các con chị Hằng chưa có một cái tết nào vui đúng nghĩa. Nhìn 2 con thích thú xem biểu diễn văn nghệ, múa lân, múa rồng và háo hức chuẩn bị tinh thần để chơi các trò chơi trong Đầm Sen, lòng chị Hằng vui khôn tả. “Lâu rồi tôi mới thấy các con thoải mái như vậy. Tôi cũng tất bật với công việc mà quên mất thời gian dành cho con. Nay nhờ chương trình hỗ trợ vé vào Đầm Sen vui chơi mà các con tôi được một ngày vui đúng nghĩa”, chị Thúy Hằng bày tỏ. 2 con chị Thúy Hằng cùng 500 trẻ mồ côi tham gia chương trình “Tết cho em” đã có một ngày vui chơi thỏa thích tại Đầm Sen, được nhận quà, lì xì và lời chúc mừng năm mới.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phùng Thái Quang chia sẻ, dịch Covid-19 đã khiến nhiều trẻ em là con CNVC-LĐ vốn đã chịu thiệt thòi về vật chất lại gánh thêm nỗi đau về tinh thần. Thấu hiểu và muốn chia sẻ cùng các em trong mùa xuân này, Liên đoàn Lao động TPHCM đã quan tâm, thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo, trong đó có chương trình “Tết cho em” nhằm san sẻ yêu thương, mang niềm vui, hơi ấm của mùa xuân đến với các em.

Xoa dịu những thiệt thòi

Mùa xuân là dịp để cả nhà sum vầy bên nhau, trao gửi yêu thương và ăn bữa cơm gia đình cuối năm ấm áp. Với thiếu nhi thì đây là dịp được mặc chiếc áo mới, thưởng thức các món ăn ngon và vui chơi cùng ba mẹ. Thế nhưng, với nhiều trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ tại các mái ấm, nhà mở, do hoàn cảnh nên mùa xuân chỉ đến khi được tham gia các chương trình do lãnh đạo thành phố, các tổ chức, đơn vị, đoàn thể tổ chức. Một trong những chương trình chăm lo trẻ có hoàn cảnh đặc biệt năm nay là chương trình “Trao xuân yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam, Sở Du lịch TPHCM, Thành đoàn, Hiệp hội Du lịch TPHCM, Khu du lịch Suối Tiên tổ chức. Tại chương trình, các em không chỉ được tham quan, tham gia các trò chơi tại Khu du lịch Suối Tiên mà còn được ăn bữa cơm đoàn viên và nhận quà do lãnh đạo thành phố trao tặng. Đây là chương trình có quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để trường hợp nào không có điều kiện đón tết.

Chương trình đã huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19, trẻ mồ côi do nguyên nhân khác, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em tại các mái ấm, nhà mở, Trung tâm nhân đạo quê hương…, để các em có điều kiện đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thấu hiểu những thiếu thốn của những đứa trẻ mồ côi, kém may mắn trong cộng đồng, 28 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình “Tổ ấm ngày xuân” để những trẻ thiệt thòi có một ngày vui xuân đúng nghĩa. Năm nay, hàng ngàn trẻ thiệt thòi đã được vui chơi thỏa thích tại Thảo cầm viên Sài Gòn.

Các em không chỉ được tham quan Thảo cầm viên, được nhận lời chúc mừng năm mới, lì xì, xem văn nghệ, ảo thuật mà còn được chọn đôi giày mình yêu thích, ăn bữa cơm cuối năm vui vẻ cùng nhau. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải chia sẻ, chương trình nhằm góp phần giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, thiệt thòi vơi bớt nỗi buồn khi tết đến xuân về. Thông qua chương trình giúp các em thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, bởi bên cạnh các em luôn có vòng tay ấm áp, sự yêu thương, đồng hành của mọi người xung quanh.

Điều đặc biệt ở các chương trình chăm lo trẻ mồ côi, khuyết tật, thiệt thòi trong mùa xuân này chính là nơi đâu cũng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ. Dù có những nụ cười không tròn vành do khiếm khuyết cơ thể, nhưng ánh mắt, nụ cười trẻ thơ của các em đều dâng lên niềm hạnh phúc và lan tỏa năng lượng tích cực, năng lượng mùa xuân mới đến mọi người xung quanh.

THÁI PHƯƠNG