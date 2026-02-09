Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 318 tỷ đồng

Từ việc một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, một đường dây lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá.