Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí trên không gian mạng

Ngày 5-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự ( Bộ Công an ) và Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.