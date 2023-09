Triệt phá đường dây mua bán vũ khí liên tỉnh, thu giữ hàng chục khẩu súng

Ngày 22-9, Đồn Biên phòng Tây Yên (huyện An Biên), Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cùng cơ quan chức năng đã bàn giao các đối tượng, cùng tang vật trong chuyên án A723p, phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng tại một số tỉnh, trong đó có tỉnh kiên Giang.

Thực hiện kế hoạch của Ban chuyên án A723p, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ chuyên trách cùng phối hợp tổ chức vây bắt các đối tượng trong chuyên án A723p.

Cho đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 6 đối tượng, thu giữ hàng chục khẩu súng, 94 viên đạn, 2 hộp 256 viên đạn chì, nhiều vật dụng lắp ráp súng, giấy tờ liên quan.

Cụ thể, ngày 17-9, lực lượng đánh án phối hợp với Cục C02 (Bộ Công an), Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang bí mật tấn công vào quán cà phê Hạnh, số 898 đường Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồ Ngọc Vinh, (33 tuổi, ngụ thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ 5 khẩu súng ngắn, 15 viên đạn, một số linh kiện súng, đạn, vỏ đạn.

Cùng thời điểm trên, lực lượng đánh án tiến hành phong tỏa khu nhà trọ tại số 1081D đường Lâm Quang Ky, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tại phòng trọ của đối tượng Lê Hoàng Đô, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 1 túi nhựa màu trắng bên trong chứa chất ma túy.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, các tổ chuyên án tiếp tục bắt thêm đối tượng Phạm Thành Hậu (27 tuổi, tạm trú tại ấp Tân Bình, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), thu 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn.

Cùng thời điểm trên, các lực lượng đánh án phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Kon Tum, tiến hành bắt giữ đối tượng Tạ Hùng Cường, (33 tuổi, đang lẩn trốn tại thôn 5, Diên Bình, thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), thu giữ 1 khẩu súng. Qua lời khai của Cường, tổ công tác tiến hành bắt thêm đối tượng Nguyễn Văn Trung, (29 tuổi, tạm trú Thôn 4, xã Diên Bình, thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Tại địa bàn tỉnh Bình Thuận, các đơn vị phối hợp với lực lượng biên phòng, Công an tỉnh Bình thuận bắt đối tượng Nguyễn Thành Đông (36 tuổi, tạm trú tổ 1, thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), thu giữ 5 khẩu súng, 25 viên đạn đầu chì, 256 đạn chì, 3 viên đạn đồng, cùng nhiều công cụ, phụ kiện phục vụ việc lắp ráp súng…

Hiện cơ quan chuyên môn đã khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.