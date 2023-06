Bắt đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Sáng 24-6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Thiện Nhật (29 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.