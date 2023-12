Ngày 15-12, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, ngụ huyện Hóc Môn) cùng 8 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.