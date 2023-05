Ngày 22-5, Công an quận 11 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thanh (SN 1988), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, cùng ngụ quận Bình Tân) và Lê Ngọc Hùng Phát (SN 2002, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.