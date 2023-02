Trình đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị thuộc 4 tỉnh Bến Tre, Quảng Nam, Trà Vinh và An Giang

Ngày 7-2, tại phiên họp toàn thể lần thứ 12, Ủy ban Pháp luật đã biểu quyết thông qua việc trình các đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 4 tỉnh Bến Tre, Quảng Nam, Trà Vinh và An Giang ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong tuần tới.

Trình bày Tờ trình tóm tắt của Chính phủ tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Chính phủ đã có 4 tờ trình về việc thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri và thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập ấp Phước Hội thuộc xã Long Khánh vào ấp Mê Láng thuộc xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; thành lập thị xã Tịnh Biên, các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, thị trấn Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tán thành với sự cần thiết thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh nêu trên, song một số thành viên ủy ban lưu ý, các đơn vị hành chính dự kiến được thành lập mặc dù đã được công nhận loại đô thị đạt tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn còn một số tiêu chuẩn thành phần theo quy định tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị chưa đạt điểm tối thiểu, đòi hỏi phải được quan tâm đầu tư để bảo đảm chất lượng đô thị trong thời gian tới.

Các huyện, thị xã có đơn vị hành chính đô thị được thành lập lần này có một số đơn vị cấp xã có khả năng thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có những huyện có số lượng đơn vị hành chính cần sắp xếp khá lớn (tỉnh An Giang có 9 đơn vị, tỉnh Bến Tre có 29 đơn vị).

Chính quyền địa phương các tỉnh có liên quan chủ động rà soát, nghiên cứu xây dựng phương án, kế hoạch sắp xếp đối với các đơn vị hành chính nêu trên đáp ứng các yêu cầu của Trung ương trong từng giai đoạn, tránh việc lấy lý do vì có các đơn vị hành chính mới được thành lập để không thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.