Trời Hà Nội tối đen, gió giật từng cơn, mưa to khủng khiếp

Khoảng 15 giờ, rất nhiều người dân trên các chung cư cao tầng có thể cảm nhận được mức gió giật mạnh từng cơn, mái tôn của nhiều nhà thấp tầng có cảm giác bị gió giật tung ra.

Tiếp đó tới khoảng 15 giờ 10 phút trên địa bàn các quận như: Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông… đã có mưa rất to, kèm sấm chớp liên hồi.

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 6-9, mây đen bắt đầu vần vũ ở Hà Nội

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, từ chiều 6-9, do ảnh hưởng của bão số 3, Hà Nội bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm 6-9, trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 7 đến ngày 9-9, Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to.

Đường phố Hà Nội bao phủ bởi mây đen kịt dù đang là khoảng 14 giờ chiều

Tổng lượng mưa tại các quận, huyện của Hà Nội như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn… từ 200mm - 300mm, có nơi trên 400mm. Cũng do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai 7-9, Hà Nội có gió mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 8 và từ chiều mai gió tăng lên cấp 7 - 8, giật cấp 10.

Mưa lớn bắt đầu từ khoảng 15 giờ chiều 6-9 trên địa bàn một số nơi ở Hà Nội

>> Một số hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội vào khoảng 15 giờ chiều 6-9:

Trên một số tuyến đường của Hà Nội đã có cây xanh bị gió quật đổ

Mưa lớn trên đường phố Hà Nội

Một số trường học ở Hà Nội đã cho học sinh tan học sớm

Mưa trắng trời ở Hà Nội vào khoảng 15 giờ

NGUYỄN QUỐC