Trong tháng 4, Bộ TT-TT đã ban hành 26 quyết định xử phạt hành chính

Chiều 13-5, tại Hà Nội, Bộ TT-TT tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của bộ, ngành TT-TT trong tháng 4-2024 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của bộ trong thời gian tới. Đồng thời, trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của bộ, ngành thông tin và truyền thông đang được báo chí và dư luận quan tâm. Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì buổi họp báo.

Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn ngành TT-TT ước đạt 1.365.758 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 32,7% so với kế hoạch năm (4.171.172 tỷ đồng). Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 32.461 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 32% so với kế hoạch năm (101.593 tỷ đồng).

Trong tháng 4-2024, số cuộc tấn công mạng là 370 cuộc, giảm 25,7% so với cùng kỳ tháng năm 2023 (498 cuộc). Số lượng địa chỉ IP botnet là 439.886 địa chỉ, giảm 12,5% so với cùng kỳ tháng 4/2023 (502.826 địa chỉ).

Về công tác giám sát tỷ lệ thông tin trên báo chí, tỷ lệ thông tin tiêu cực trên báo chí là 19,03%, tăng 0,92% so với tháng trước (giảm 7,69% so với cùng kỳ). Tỷ lệ thông tin tích cực trên báo chí là 60,23%, giảm 2,17% so với tháng trước (giảm 2,48% so với cùng kỳ).

Trong tháng 4-2024, Bộ TT-TT đã ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 818 triệu đồng. Cùng với đó, Bộ TT-TT quyết định đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) trong thời hạn 3 tháng đối với 49 doanh nghiệp, với các lỗi vi phạm được xác định là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ G1 không đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng quy định sau khi đã được Bộ yêu cầu khắc phục bằng văn bản và không thực hiện báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý nhà nước.

Cũng tại họp báo, Bộ TT-TT đã thông tin về tình hình tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri trong kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, trong kỳ họp thứ 6, Bộ TT-TT đã tiếp nhận và xử lý và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ 45 kiến nghị của cử tri. Trong đó, có 42 kiến nghị do Ban Dân nguyện chuyển đến và 3 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

Nội dung kiến nghị của cử tri tập trung vào những vấn đề liên quan việc sửa đổi Luật Bưu chính, Luật Báo chí, Luật Xuất bản; sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ-CP (ngày 5-9-2019) của Chính phủ; giải quyết tình trạng “SIM rác”, tin nhắn rác, “tài khoản rác”; phủ sóng các thôn, bản nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn chặn tình trạng quảng cáo không đúng sự thật về công dụng của thực phẩm chức năng trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông; có biện pháp quản lý chặt chẽ, kiểm soát, kiểm duyệt hiệu quả hơn đối với các thông tin được truyền tải trên Internet... và một số vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT-TT.

Theo đó, một số giải pháp cụ thể Bộ TT-TT đã triển khai thực hiện: Trình Chính phủ hồ sơ Luật Báo chí (sửa đổi); Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông.

Bộ cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Tiếp tục triển khai phủ sóng vùng lõm, thúc đẩy tắt sóng 2G theo lộ trình; gắn trách nhiệm cho người đứng đầu doanh nghiệp viễn thông trong việc thực hiện nghiêm công tác quản lý, đăng ký thông tin thuê bao, phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi, ngăn chặn triệt để tình trạng SIM rác.

Trong thời gian tới, Bộ TT-TT sẽ trình hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Xuất bản (sửa đổi); tham mưu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, như: Nghị định quy định về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Nghị định sửa đổi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin… và tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

